Mads Pedersen støder Asgreen af tronen i Kuurne

Den belgiske semiklassiker Kuurne-Bruxelles-Kuurne er ved at udvikle sig til lidt af et favoritløb for danske cykelryttere.

Mads Pedersen sørgede søndag for dansk sejr i brostensløbet for andet år i træk, da han vandt en massespurt på opløbsstrækningen i Kuurne. Sidste år var det Kasper Asgreen, der triumferede efter et soloryk.