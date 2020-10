Mads Pedersen henter etapesejr i World Tour-løb

Ackermann åbnede spurten, men kunne ikke holde den stærke dansker bag sig.

I den samlede stilling deler Mads Pedersen førstepladsen med Jasper Philipsen, inden der fredag venter en enkeltstart over otte kilometer.

Etapeløbet, der er blevet ramt af skærpede corona-restriktioner i Holland, slutter lørdag med en 185 kilometer lang etape.

Tirsdag blev løbets oprindelige enkeltstart aflyst, men der er i stedet blev indlagt en ny tidskørsel fredag.

Mads Pedersen, der sidste år blev verdensmester, stillede ikke op ved dette års VM, da en kuperet rute i Italien ikke levnede ham mange chancer for at forsvare VM-trøjen.

I stedet for at køre VM i weekenden drog Mads Pedersen til BinckBank Tour, hvor danskeren vurderede, at der var større chance for at gøre sig gældende.

BinckBank Tour er et hollandsk-belgisk etapeløb, der er en del af World Touren.