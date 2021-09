Mads Pedersen før VM: Vi har verdens bedste landshold

- Vi har verdens bedste landshold. Jeg ved ikke, om der er mere at sige, lyder det fra Mads Pedersen, den hidtil eneste dansker, der har vundet eliteherrernes VM.

- Det går bare godt for dansk cykling. Som individer spiller det også for os, og alle laver resultater, siger han.

Et blik på resultatlisterne afslører, at syv af de otte danske VM-ryttere har mindst to internationale sejre i denne sæson.

Folk som Magnus Cort, Michael Valgren og Mads Pedersen selv har leveret topresultater inden for de seneste uger. Den danske eksverdensmester har naturligvis også bemærket, at landsholdskollegerne viser storform.

- Kasper (Asgreen) kørte stærkt på enkeltstarten ved VM, hvilket var fedt at se. Jeg sad og var så ærgerlig på hans vegne over, at han kun manglede et par sekunder til en medalje.

- Magnus (Cort) vandt tre etaper i Vueltaen, og (Michael) Valgren er kommet tilbage og vinder igen. Det er virkelig fedt, at vi hver især bygger en selvtillid op, som bliver bragt ind til VM-holdet, siger Mads Pedersen.

Landstræner Anders Lund fornemmer også en helt særlig stemning omkring det danske VM-hold denne gang.

- Jeg tror aldrig, der har været så store forventninger til et dansk herrehold i landevejscykling. Og jeg synes ikke, at det er helt ubegrundet, siger Lund, der således ikke gør meget for at dæmpe de opskruede forventninger.

Han peger på, at han denne gang havde et stort udvalg af topryttere, da han skulle udpege de otte VM-deltagere. Store navne som Jonas Vingegaard og Søren Kragh Andersen er blandt dem, der blev forbigået.

- Det har været en udfordring at skulle vælge mellem så dygtige ryttere. Der er mange verdensstjerner, der ikke har klaret cuttet. Men det giver også en særlig intensitet for de ryttere, der er udtaget.

- Det giver dem et ansvar for at præstere, og det betyder samtidig, at det er ærefuldt at køre på det danske hold i øjeblikket. Der skal noget til for at blive udtaget.

- Vi har et hold, der helt åbenlyst er stærkt. Og helt åbenlyst et af de bedste hold. Vi har nogle af løbets favoritter og en hel håndfuld, der kan køre finalen, lyder det fra landstræneren.

Andre topnationer har dog også taget stærkt besatte hold med til Belgien.

Flere af danskerne udtrykker eksempelvis stor respekt for Belgien, der er på hjemmebane og kommer med et kavaleri af skrappe klassikereksperter.

Wout van Aert er kaptajn og bliver sekunderet af velkendte navne som Remco Evenepoel, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven og Yves Lampaert.