Mads Pedersen dedikerer triumf til konkurrent i koma

Mads Pedersen tog sæsonens første sejr og sin første sejr iført den regnbuefarvede VM-trøje, da han torsdag overraskede ved at vinde massespurten på 2. etape af World Tour-løbet Polen Rundt.

Men efter triumfen var det ikke egen succes, der i første omgang fyldte for den 24-årige danske Trek-rytter.

- Først og fremmest vil jeg dedikere denne sejr til Fabio Jakobsen efter hans forfærdelige styrt i går (onsdag. red.), siger den danske landevejsverdensmester efter triumfen på 2. etape i en video fra holdet på Twitter.

- Jeg ønsker ham en hurtig bedring. Jeg håber, han kommer tilbage til et normalt liv og tilbage til cykling.

Quick-Step-sprinteren Jakobsen blev på 1. etape presset ud i barrieren af landsmanden Dylan Groenewegen fra Jumbo-Visma, og Fabio Jakobsen kom slemt til skade.

Han blev eskorteret til hospitalet, hvor han torsdag aften fortsat ligger i kunstig koma efter at have slået sit hoved voldsomt.

Flere andre ryttere blev trukket med ned i styrtet, og flere kom ikke til start torsdag, hvor Mads Pedersen fik maksimalt udbytte af mandefaldet blandt sprinterne.

- Det var fantastisk at se, hvordan holdet kørte i dag, og det gav noget ekstra i en finale som denne.

- Jeg er super glad for at tage sejren både for holdet og for mig selv, så jeg kan vise denne smukke trøje, lyder det fra Pedersen med henvisning til VM-trøjen.

Normalt er Mads Pedersen ikke manden, Trek kører for i spurterne, og de fleste havde nok også forventet, at sprintertoget skulle køres for Jasper Stuyven.

Men ifølge Mads Pedersen var det nøje planlagt, at han skulle køre chancen.

- Ja, vi havde planlagt det sådan, og det kom til at virke, konstaterer han efter sejren.