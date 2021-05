Mads Øland trækker sig fra toppost inden for e-sport

Mads Øland, der i mange år var direktør for Spillerforeningen, stopper som administrerende direktør for CSPPA, der er Counter-Strikes globale spillerforening.

Det skriver CSPPA på Twitter.

- Mads Øland har besluttet at trække sig som direktør for at påtage sig en rolle hos fagforeningen HK. Vi vil gerne takke Mads for hans store bidrag til oprettelsen af CSPPA, og vi ønsker ham det bedste i den nye rolle, lyder det.