Mads Øland: Lignende konkurskamp må aldrig ske

Spillerne fra Lyngby Boldklub forlod fredag eftermiddag klubhuset med et smil på læben. De havde fået vished for, at deres manglende lønudbetaling var sikret, og at deres job var reddet.

Selv om deres medlemmers job denne gang blev reddet, skal der gøres mere for at sikre, at en lignende situation ikke gentager sig, mener Mads Øland.

- Jeg håber så sandelig ikke, at vi kommer ud for noget lignende i dansk fodbold i fremtiden. Men når sådan noget sker, så må vi efterrationalisere og kigge på reglerne og procedurerne, og om de skal ændres.

- Det tager vi med Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen, siger han.

Før hver sæson bliver klubberne tildelt en superligalicens, hvis de opfylder en række økonomiske krav for at deltage i turneringen.

I sommer fik Lyngby i første omgang afvist anmodningen om at få fornyet superligalicensen, men appellerede afgørelsen og fik licensen.

Spørgsmål: Er det kravene for at få en superligalicens, som skal skærpes?

- Det kunne det godt være. Det kan gøres på rigtig mange måder, og i forskellige lande bliver det gjort på mange forskellige måder.

- Jeg går ikke så meget op i, hvordan det skal være, jeg kan jo bare konstatere, at der er noget i den her situation, som er gået galt.

- DBU har jo haft regler for at beskytte mod sådan noget her, men der er gået noget galt, når man kan komme i sådan en situation.

- Men der er også andre beskyttelsesregler end lige licensudvalget. Men samlet set skal reglerne, der beskytter mod det her, være bedre, siger Mads Øland.

Fredag aften vil han sammen med sine kolleger sikre sig, at lønnen står på spillernes konto som lovet.

Det gælder også for Simon Strand, Mikkel Rygaard, Bror Blume og Casper Højer Nielsen, som onsdag ophævede deres kontrakt med klubben på grund af den manglende lønudbetaling, siger Mads Øland.

Han har fået fornemmelsen af, at "det nye" Lyngby er langtidsholdbart, men vil lade tiden vise, om det er en korrekt antagelse.

Spørgsmål: Hvis en spiller i morgen ringer til sin fagforening - altså Spillerforeningen - og ønsker vejledning i forhold til at skifte til Lyngby. Vil du så anbefale ham det?

- Det er nok at springe et par led over. Lige nu er vi glade for, at alt er kommet på plads, og klubben er reddet. Så må vi se, hvordan det hele falder på plads.

- Klubbens nye ejere kan jo heller ikke sige alt om fremtiden i dag. De har lavet en feberredning, og så kommer de med flere meldinger i næste uge, siger Mads Øland.