- Jeg kommer ikke til at forklare, hvad en bindende kontrakt er. Men fakta er, at klubberne ikke kan trække sig, siger Pérez til AS. (Arkivfoto.)

Madrid-boss: Klubber kan ikke bare trække sig fra udbryderliga

Peréz, der skulle stå i spidsen for Super League, antyder, at det bliver dyrt at trække sig fra projektet.

Real Madrids præsident, Florentino Pérez, har den seneste uge fastholdt, at den europæiske udbryderliga Super League ikke er dødsdømt.

Og det bliver Pérez, der efter planen skulle have stået i spidsen for Super League, ved med.

I et interview lørdag med det spanske sportsmedie AS siger han endda, at man ikke nødvendigvis skal tage for gode varer, når ni af de stiftende 12 klubber melder, at de har trukket sig fra projektet.

- Jeg kommer ikke til at forklare, hvad en bindende kontrakt er. Men fakta er, at klubberne ikke kan trække sig, siger Pérez til AS.

- Nogle har på grund af presset været nødt til at sige, at de vil trække sig. Men dette projekt eller noget, der minder meget om det, vil blive gennemført, og jeg håber, at det bliver i den nære fremtid.

12 europæiske storklubber annoncerede planerne om Super League natten til mandag, men efter massiv modvind begyndte de første allerede at trække sig tirsdag aften.

Juventus, Real Madrid og FC Barcelona er på nuværende tidspunkt de eneste tilbageværende klubber i projektet.

Ifølge Pérez har alle 12 klubber lidt så store økonomiske tab under pandemien, at der må ske noget, hvis ikke flere af dem skal gå bankerot. Det fortæller han til AS.

Fredag led Super League dog tilsyneladende også et økonomisk nederlag, da banken J.P. Morgan, som havde planer om at skyde 26 milliarder kroner ind i projektet, tog afstand til det.

- Vi fejlvurderede helt klart, hvordan dette ville blive taget imod af det brede fodboldsamfund, og hvordan det ville påvirke dem i fremtiden, lød det fra J.P. Morgan.

Pérez siger dog, at investeringsbanken ikke har trukket sig.

- De har taget sig noget tid til at reflektere, præcis ligesom de 12 klubber. Hvis vi har brug for at lave ændringer, så vil vi gøre det, men Super League er det bedste projekt, som vi hidtil har udtænkt, siger Pérez til AS.

Kommentarerne fra Pérez er blandt andet i modstrid med udtalelser fra Juventus-formand Andrea Agnelli, der var placeret som næstformand for Super League. Han konstaterede onsdag, at Super League ikke længere kan fortsætte.