Målscorer Yussuf Poulsen nyder frihed til at være angriber

Men det var først i sin landskamp nummer 53, at han for første gang startede som central angriber på landsholdet, da Danmark onsdag aften spillede 1-1 mod Tyskland i en testkamp før EM.

Yussuf Poulsen scorede Danmarks mål, men noget pudsigt kom scoringen først, da han blev rykket ud på sin sædvanlige landsholdsplads på højrekanten.

Uanset hvilken position Kasper Hjulmand placerer ham på, så nyder Yussuf Poulsen, at han har frihed til at kunne søge ind og agere angriber, når Danmark har bolden.

- Jeg får lov til at vandre lidt, og jeg er ikke fuldstændig låst på kanten. Det var målet også et perfekt eksempel på. Der endte jeg også fremme som den forreste angriber i afslutningsmomentet, selv om jeg kom fra højre side.

- Jeg kan spille alle tre positioner oppe foran. Jeg spiller altid i midten i min klub, men jeg har spillet over 50 landskampe på højrekanten. Jo mere tid vi får sammen som hold, og jo flere træninger vi har sammen, jo bedre bliver det - også selv om jeg kommer fra højre, siger Yussuf Poulsen.

Landstræner Kasper Hjulmand fortæller, at han også ser Yussuf Poulsen som angriber, og at han sagtens kan agere som en angriber, selv om han er placeret i en af siderne.

Landstræneren ærgrer sig dog også over, at Danmark ikke var bedre til at sætte Yussuf Poulsen i scene mod Tyskland i første halvleg, da hans udgangspunkt var centralt i banen.

- Vi kunne godt have tænkt os lidt flere perioder, hvor vi havde været på bolden, og vi kunne have sat Andreas Skov Olsen op i vores højre side og fået lidt flere indlæg og nogle flere situationer inde i feltet, hvor Yussuf opererer rigtig godt.

- Yussuf løb meget defensivt, og han var langt fra målet, når vi fik bolden, fordi vi ikke havde de perioder, hvor han bare kunne operere i feltet, siger Kasper Hjulmand.

Den største forskel på at være kantspiller for Danmark og central angriber for RB Leipzig er de defensive pligter, mener Yussuf Poulsen.

- Der er nogle andre arbejdsopgaver på kanten, hvor man skal løbe lidt mere defensivt og helt ned på egen baglinje, som jeg ikke er vant til i klubben.

- Så der er nogle uvante ting på landsholdet, i forhold til hvad jeg gør i hverdagen, men jeg kan godt løse opgaven, når der er brug for det, siger Yussuf Poulsen.

Ved 1-1-målet midt i anden halvleg modtog han en perfekt stikning fra Christian Eriksen. Yussuf Poulsen fik taget bolden godt med og løb fra sin oppasser, før han sendte bolden forbi Manuel Neuer.

Netop den gode forbindelse mellem Yussuf Poulsen og Christian Eriksen er set før. Blandt andet under VM-kampen mod Peru i 2018 og i nøglekampen i EM-kvalifikationen mod Schweiz året efter.

Derfor får assistmager Eriksen også store roser af målscoreren.

- Der er måske to håndfulde spillere i verden, som kan slå den aflevering, som Christian gjorde i dag (mod Tyskland, red.). De fleste havde nok spillet den i den modsatte retning, end den jeg endte med at løbe i.

- Jeg lavede tre knækløb undervejs, hvis man ser helt fra starten af situationen, og Christian havde roen og overblikket til at kunne se, hvornår afleveringen skulle slås, og han gjorde det med perfekt fart.

- Vi er glade for at have en spiller som ham, og han gør det lettere for os angribere, for vi ved, at vi bare skal ramme timingen i forhold til ikke at løbe i offside, for han skal nok finde momentet til at spille bolden på det rigtige tidspunkt og med den rigtige fart. Der har han bare en kvalitet, som ikke særlig mange i verden har, siger Yussuf Poulsen.