Målscorer Poulsen og Leipzig vinder målrigt CL-drama

Det skete med en dramatisk udesejr på 4-3 over tyrkiske Istanbul Basaksehir, hvor Yussuf Poulsen blev noteret for målet til 1-0.

Yussuf Poulsen og RB Leipzig tog onsdag et skridt mere mod ottendedelsfinalerne i Champions League.

Bedst som man troede, at Leipzig havde smidt sejren væk, scorede den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth til 4-3 i dommerens tillægstid.

Sejren bringer Leipzig op på ni point for fem kampe i gruppe H inden hjemmekampen mod Manchester United i sidste runde.

United og Paris Saint-Germain har henholdsvis ni og seks point, inden de tørner sammen i femte runde senere onsdag aften i Manchester.

Leipzig var bedst set over hele kampen og burde vel have lukket den ved føringerne på 2-0 og 3-1, men Irfan Kahveci ville det anderledes og sørgede for 3-3 kort før tid.

Den tyrkiske midtbanespiller scorede hattrick, og det ene af hans mål flottere end det andet. Således afsluttede han alle tre gange uden for straffesparksfeltet.

Yussuf Poulsen var tæt på med en helflugter efter 12 minutter, men hans afslutning var for tæt på målmanden, som reddede.

Da Poulsen efter 25 minutter blev noteret for målet til 1-0, var det mere held end forstand. Anfører Marcel Sabitzer afsluttede uden for feltet, og bolden ramte forsvareren Martin Skrtel og Poulsen, inden den fortsatte i mål.

Tre minutter før pausen blev det 2-0. Nordi Mukiele havde været tæt på en gang tidligere, da han afsluttede et velspillet angreb.

Tyrkerne havde haft en enkelt stor chance midtvejs, og i tillægstiden blev det så til reducering, da Irfan Kahveci krøllede bolden flot ind i den ene side af målet til 1-2.

Basaksehir havde også en god chance for at udligne kort efter pausen, men i stedet kom Leipzig på 3-1, da Daniel Olmo brød igennem i feltet og scorede efter 65 minutter.

Men igen lod tyskerne Basaksehir komme tilbage i opgøret. Igen var det Kahveci, der viste glimrende sparketeknik og skruede bolden ind til 2-3 med et skud uden for feltet knap 20 minutter før tid.

Kort efter var Poulsen tæt på at score til 4-2, men hans afrettede afslutning fra en spids vinkel ramte stolpen.

I stedet udlignede Kahveci med et frispark, der gik i mål via overliggeren fem minutter før tid.

Midtvejs i anden halvleg var Alexander Sørloth blevet skiftet ind, og nordmanden blev helten i tillægstiden. Han afsluttede fra feltets bue, og det hårde skud blev rettet en smule af og snød målmanden.