Målmandsudvisning koster Silkeborg dyrt i Farum

Med nederlaget har Silkeborg med tre kampe tilbage af grundspillet fire point op til top-6, mens FCN fortsat har luft omkring sig på Alka Superligaens tredjeplads.

Til trods for frostgraderne i Farum var der masser af tænding på de to mandskaber fra første fløjt, og indledningen bød på to tidlige mål. Det første tilfaldt værterne efter ti minutter.

Midtbanespilleren Magnus Kofod Andersen headede bolden ned for fødderne Ernest Asante, og den ghanesiske angriber sendte via stolpen sit 13. sæsonmål i kassen.

Bare to minutter efter lå bolden så i den anden ende, da Silkeborg-angriberen Davit Skhirtladze udnyttede et straffespark med en afslutning midt i målet.

Både FCN og Silkeborg har kunstgræs på deres hjemmebaner, og det var til at se torsdag, hvor begge hold boltrede sig på det hurtige underlag.

Første halvleg bød på flere store målchancer, og særligt FCN havde flere gode tilbud, men skarpheden manglede.

Værterne fortsatte trykket efter pausen, men de misbrugte muligheder hobede sig op.

Efter 70 minutter fik værterne dog et par hjælpende hænder, da Silkeborgs Thomas Nørgaard brugte handskerne uden for feltet, og så blev keeperen udvist efter selv at have skabt problemerne.

Det blev udnyttet af FCN på det efterfølgende frispark, hvor den indskiftede midtbanespiller Nicklas Strunck Jakobsen scorede på en retur i sin blot anden optræden i landets bedste række.

I slutfasen satsede gæsterne alt for en udligning, men i stedet blev det 3-1 til FCN, da endnu en indskifter fandt vej til nettet. Denne gang var det angriberen Nikolai Baden Frederiksen, der sikkert udnyttede en friløber i tillægstiden.