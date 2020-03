Målmandsdrop sender Sønderjyske i pokalsemifinalen

Sønderjyske havde to chancer i hele kampen, men modsat Randers formåede gæsterne at udnytte mulighederne.

Sønderjyskes Emil Frederiksen blev matchvinder, da han to minutter før tid hamrede et direkte frispark i kassen via undersiden af overliggeren og ved hjælp af et stort målmandsdrop fra Randers-keeper Jonas Dakir.

Randers fik ellers den perfekte start på kampen, da Mathias Greve allerede efter knap fem minutter sendte bolden over stregen til 1-0-føring.

Den 25-årige midtbanespiller lobbede bolden over Sebastian Mielitz, der var kommet lidt for langt ud af Sønderjyske-målet. Greve løb uden om keeperen, og på stregen vandt han duellen med forsvarsspiller Isak Oli Olafsson og sendte hjemmeholdet i front.

Tv-billederne afslørede, at Greve ramte bolden med armen, inden den gik i nettet, men målet blev godkendt.

Greve, der kom til Randers fra OB i januar, skulle dermed blot bruge tre kampe i Randers-trøjen til at score sit første mål for kronjyderne.

Randers havde generelt kontrollen i første halvleg, hvor det blev til flere store chancer, der dog ikke blev udnyttet.

Også i anden halvleg kom Randers bedst fra land, mens Sønderjyske havde svært ved at komme til chancer.

Det fik Sønderjyske-træner Glen Riddersholm til at sende Anders K. Jacobsen på banen 20 minutter inde i halvlegen.

Angriberen skulle blot bruge 30 sekunder på banen, før han takkede for tilliden og sørgede for udligningen.

Jacobsen løb fri af sin oppasser, og med en flot førsteberøring og en ligeså dribling uden om Jonas Dakir i Randers-målet kunne han sætte udligningen i kassen.

Mod slutningen lignede det, at kampen ville gå i forlænget spilletid, men så slog 19-årige Emil Frederiksen til.

På et direkte frispark et sted mellem midterfeltet og målfeltet opdagede den unge midtbanespiller, at Randers-keeperen havde bevæget sig langt ud af målet, og Frederiksen hamrede sejrsmålet i kassen.