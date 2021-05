Målmand om dansk skudtørke: Vi ventede på den store chance

Man skal grave dybt i arkiverne for at finde en kamp, hvor et dansk ishockeylandshold har sendt færre skud afsted mod mål, end Danmark gjorde i 0-1-nederlaget til Schweiz ved VM søndag aften.

Blot fire danske forsøg inden for målrammen blev det til i et opgør, hvor den danske målmand, Sebastian Dahm, fik 30 pucke imod sig i den anden ende.