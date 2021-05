Målmand header Liverpool mod CL-plads i overtiden

Den 28-årige brasilianer var gået med frem i feltet i forbindelse med et hjørnespark, da gæsterne desperat jagtede sejrsmålet.

Med uafgjort ville chancerne for at spille sig op i top-4 - der giver adgang til Champions League i næste sæson - se nærmest umulige ud for Liverpool, men det ændrede sig med Alissons hovedstød.

Nu har sidste sæsons engelske mesterhold blot et point op til Chelsea på fjerdepladsen og tre point op til Leicester på tredjepladsen på et tidspunkt, hvor der resterer to spillerunder.

Liverpool indtager aktuelt femtepladsen, der giver adgang til Europa League.

West Bromwich bragte sig i front efter et kvarters spil, da Hal Robson-Kanu gjorde det til 1-0. Liverpool-topscorer Mohamed Salah udlignede efter en halv time til 1-1 med sit 22. ligamål i denne sæson.

Selv om gæsterne fra Liverpool pressede på for at fremtvinge sejrsmålet, så lykkedes det ikke, før Alisson til sidst skabte den store forløsning med 2-1-scoringen.

Manchester City er forlængst kåret til engelsk mester, men det også er afgjort, at West Bromwich rykker ud sammen med Fulham og Sheffield United.