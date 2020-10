Målmand forlader Bjerringbro-Silkeborg til sommer

- Det har været et svært valg, men min kontrakt udløber til sommer, og selv om jeg havde mulighed for at blive, dukkede der også noget andet spændende op.

- Så der har været nogle store overvejelser hjemme i familien, siger Kasper Larsen til klubbens hjemmeside.

I 2016 var han med til at vinde det danske mesterskab med den midtjyske klub.

- Det er ikke noget fravalg af BSH, men et tilvalg af det andet. Jeg har virkelig været glad for at være her og er stadig glad for at være her.

- Så det skulle virkelig være noget godt, der dukkede op, og det, synes jeg, at det er. Det er det ene øje, der smiler, og det andet øje, der græder, siger han.

Kasper Larsens kommende klub vil melde mere ud i den nærmeste fremtid, oplyser BSH.

- Vi havde gerne beholdt Kasper i de næste mange år, men jeg har fuld forståelse for hans valg, og at han skal se på sine muligheder i en ny klub, siger BSH-direktør Jesper Schou.

Kasper Larsen har været i klubben i to omgange med en afstikker til Mors-Thy Håndbold undervejs.

- Han havde en vigtig andel i DM-guldet i 2015-16 og har nu været her i tre år.

- Her i 2020 har Kasper stået rigtig godt for os, og han har fået et godt makkerskab med vores nye svenske målmand Johan Sjöstrand, fortæller Jesper Schou.

Kasper Larsen, som generelt deler tiden i målet med Johan Sjöstrand, satser på medaljer i denne sæson.

- Mit fokus ligger selvfølgelig stadig her, og forhåbentligt kan vi få nogle medaljer hjem til klubben igen ligesom i 2016, hvor jeg var med til at vinde klubbens første danske mesterskab, siger Kasper Larsen.