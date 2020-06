Målmand anklager dommer for racistisk kommentar i Sverige

Fodbolddommeren Martin Strömbergsson er havnet i søgelyset i Sverige, efter at han er blevet anklaget for en racistisk kommentar.

Ifølge Aly Keita, der er målmand og anfører for klubben Östersund i den bedste svenske række, faldt kommentaren under en kamp i sidste sæson.

Keita sætter ikke selv navn på dommeren, men den faldt i en kamp mod Sundsvall, og Strömbergsson dømte begge holdenes indbyrdes kampe.

Her skulle Strömbergsson angiveligt have sagt følgende til Keita: "Stop med at snakke. Gå tilbage i dit mål, så de kan kaste bananer efter dig".

Det siger Keita ifølge klubbens Östersunds hjemmeside i en podcast, der udgives af klubben.

Over for den svenske avis SportEkspressen fortæller Martin Strömbergsson, at der er tale om en misforstået talemåde, men han afviser ikke, at episoden har fundet sted.

- Det er en gammel gävleborgsfloskel, som jeg kan sige til målmænd. Det har intet med hans hudfarve at gøre, siger dommeren.

Efter eget udsagn undskyldte han flere gange over for Keita under og efter kampen.

- Jeg var helt knust. Jeg undskyldte og gav ham et kram. Jeg dømte Keita i den efterfølgende runde mod AIK, og der undskyldte jeg igen. Det er vigtigt for mig, siger Martin Strömbergsson.

Aly Keita, som har rødder i Guinea, bragte ikke sagen videre.

- Dommeren undskyldte og sagde, at han ikke mente noget med det. Klubben og jeg valgte siden, at vi ikke ville gå videre med det til forbundet, siger han i podcasten.