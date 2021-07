Målløs Braithwaite: De danske vikinger følger os overalt

De fik fornøjelsen af at juble med de danske landsholdsspillere, da 2-1-sejren over Tjekkiet og billetten til semifinalen var i hus.

Støtten går langtfra ubemærket hen hos spillerne, fortæller Martin Braithwaite.

- De danske vikinger følger os overalt. Vi kan mærke alle fansene, der er rejst til Baku. Det er helt sindssygt, at de har taget den tur. Det smitter af på os.

- Hvem tager til Baku? Det gør ingen - kun når landsholdet spiller, siger angriberen.

Også Daniel Wass er imponeret af den opbakning, landsholdet får under EM, og derfor vil han betale tilbage.

- Vi spiller for hele Danmark. Det betyder ikke kun noget for os, men for hele Danmark. Det betyder meget, at vi har alle bag os - det giver en tro på tingene, siger Daniel Wass.

Det er dog ikke kun fansene i Baku, der fortjener ros, mener Martin Braithwaite. Han har hørt historierne om, hvordan gader og stræder lukker i Danmark efter landsholdets sejre, fordi glade danskere samler sig i hobetal.

- Jeg gad godt have den ene fod på Rådhuspladsen og være en del af festen. Man mærker det ikke på samme måde her.

- Lad os håbe, vi fortsætter, og at vi har meget at fejre sammen om en uge, siger Braithwaite med henvisning til, at Danmark kan ende med at spille EM-finale næste søndag.

Hvis det skal lykkes, skal Danmark nedlægge England i semifinalen på Wembley i London. Den kamp er i kalenderen onsdag i den kommende uge.