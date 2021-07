Måling: Forkert at skrive direkte til sportsstjerner

Det er de senere år blevet nemmere for danskerne at lufte deres holdninger og meninger om landets sportsstjerner.

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen fortalte tidligere i år, at han har fået beskeder fra danskere, der vil fortælle ham, at han er tyk og grim. I andre beskeder bliver han kaldt dum, arrogant og selvoptaget.

En voxmeter-undersøgelse foretaget for Ritzau viser dog, at de fleste danskere har en ret klar grænse for, hvad de mener, man kan tillade sig.

71,3 procent mener således ikke, at man bør sende private beskeder til elitesportsudøvere, man ikke kender personligt.

10,7 procent mener derimod, at det er i orden at sende en besked afsted til udøverens indbakke.

19,8 procent svarer, at de hverken er "enige eller uenige", mens 8,2 procent svarer "ved ikke", når det handler om de private beskeder.

I rundspørgen bliver danskerne også spurgt til, hvor grænserne går, når det gælder offentlige opslag på sociale medier.

68,9 procent mener, at man bør afholde sig fra at kommentere på en elitesportsudøvers udseende. 10,3 procent finder det i orden at skrive offentligt om sportsfolkenes udseende. 16 procent er hverken "enige eller uenige", mens 4,9 procent svarer "ved ikke".

En lidt større gruppe danskere mener til gengæld, at det er i orden at forholde sig offentligt til elitesportsudøvernes væremåde, nemlig 26,6 procent.

36,4 procent finder det forkert. Resten mener hverken det ene eller andet, eller svarer " ved ikke".

Der er en større accept hos danskerne, når det gælder offentlige kommentarer, der vedrører sportsfolkenes præstationer, samt at komme med kritik af en sportsudøvers udtalelser.

50,1 procent af danskerne mener således, at det er i orden offentligt at kommentere på elitesportsudøvernes præstationer.

37,9 procent mener, at det er i orden offentligt at kritisere en sportsudøvers holdninger eller udtalelser.

Voxmeter-undersøgelsen er foretaget fra 2. til 8. juli blandt 1030 danskere. Undersøgelsen er repræsentativ for hele den danske befolkning over 18 år.