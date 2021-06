Målhelten Kasper Dolberg: Det føles fuldstændig sindssygt

Han var sendt i aktion fra start i Yussuf Poulsens fravær, og han bragte Danmark på både 1-0 og 2-0.

- Det er vanvittigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det egentlig. Det føles fuldstændig sindssygt, siger Kasper Dolberg til DR1 efter kampen.

Lørdagens ottendedelsfinale blev spillet på Johan Cruijff Arena i Amsterdam. Der har klubben Ajax til daglig hjemmebane, og det var der, Kasper Dolberg fik sit internationale gennembrud på klubplan.

Derfor var det en speciel oplevelse for den 23-årige angriber at spille så afgørende en rolle i ottendedelsfinalen.

- Det er surrealistisk. For mig var det her, det startede, så at spille her igen og i den kulisse var sindssygt, siger Kasper Dolberg.

I forbindelse med sit første mål blev Kasper Dolberg serviceret af 20-årige Mikkel Damsgaard, inden han smadrede bolden i nettet.

- Han er en lækker spiller, som har et godt øje for sine medspillere. For mig som angriber kan man ikke ønske sig det bedre, siger Kasper Dolberg.

Danmark skal i kvartfinalen møde enten Holland eller Tjekkiet, som mødes i ottendedelsfinalen søndag aften.

Kvartfinalen med Danmarks deltagelse bliver spillet næste lørdag i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.