Målfarlig offensiv imponerer Hjulmand: Kabalen er lagt

Kasper Dolberg, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite og Jonas Wind har fået nettet til at blafre for deres respektive klubber, og det er til store glæde for landstræner Kasper Hjulmand.

- Det er jeg rigtig glad for at se, for nogle gange har vi siddet her og snakket om, hvor målene skal komme fra, og om vi har angribere, der er varme.

- Det ser det ud til, at vi har nu. De har trukket deres form og de gode oplevelser med fra EM, siger landstræneren.

Kasper Dolberg er stemplet ind i den nye sæson med tre mål i tre ligakampe for Nice.

- Han har fået en ny dygtig træner i Nice (Christophe Galtier, red.), og han har helt tydeligt gjort noget ved spillet og Dolbergs position. Dolberg er helt tryg i det, han gør, og det kan man se, siger Kasper Hjulmand.

Andreas Cornelius scorede for Trabzonspor mod Roma, Martin Braithwaite har scoret to gange i La Liga for Barcelona, mens Jonas Wind har scoret fem gange for FCK på tværs af Superligaen og Conference League.

- Det er imponerende, at Martin banker igennem i Barcelona og bliver ved med at skubbe sin egen karriere. Det er en fornøjelse.

- Vi har set Cornelius stange et mål ind på sin første boldberøring, og vi har set Jonas Wind score mål i Superligaen. Det er jeg rigtig glad for, siger Hjulmand.

Alle fire kommer dog næppe til at være på banen samtidig, når Danmark fra onsdag i næste uge og de følgende seks dage spiller tre VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

Hjulmands detailplan er allerede klar, for der er ikke tilstrækkelig med forberedelsestid på træningsbanen til først at tage en beslutning der.

Derfor har han analyseret sine angribere og vejet dem op mod analyser af modstanderne.

Spørgsmål: Er det på plads, hvem der spiller i angrebet i de tre kampe, hvis de ikke får skader?

- Ja, det er det. Jeg kan ikke nå at se dem og vurdere inden kampene, så der er lavet en plan, siger Hjulmand.

Han har også udtaget Yussuf Poulsen, Andreas Skov Olsen og Mohamed Daramy til at dække landsholdets tre forreste positioner. Af dem er det kun Daramy, der har været på måltavlen i denne sæson

1. september spiller Danmark mod Skotland i Parken, 4. september gælder det en udekamp mod Færøerne, før Israel kommer forbi Parken 7. september.