Målfarlig forsvarsduo udbygger Citys vilde sejrsstime

City har vundet uafbrudt siden midten af december og er på direkte kurs mod det engelske mesterskab. Lokalrivalen Manchester United er nu 13 point efter på andenpladsen i tabellen.

Det suveræne tophold demonstrerede også, at det ikke er nok at bremse holdets offensive kræfter. Målene kommer fra snart sagt alle positioner på banen.

Mod West Ham var det således de to midterforsvarere Ruben Dias og John Stones, der med hver sin scoring holdt sejrsstimen i live.

Sejrsmålet faldt midt i anden halvleg, da Stones bankede bolden i nettet på Riyad Mahrez' oplæg.

Målet gjorde ondt på gæsterne, der ellers havde gjort det godt og i store perioder viste, hvorfor holdet blander sig i kampen om Champions League-pladserne.

I første halvleg svarede West Ham flot igen, efter at Ruben Dias havde pandet Kevin De Bruynes sublime aflevering i mål til 1-0.

West Ham gik langt frem på banen og satte City under pres. Michail Antonio ramte stolpen som et forvarsel for den udligning, samme spiller sørgede for sidst i halvlegen.

Det høje pres fremprovokerede et City-boldtab, og Vladimir Coufal blev sendt til baglinjen i højre side.

På tjekkens tværpasning sendte Jesse Lingard bolden videre til Antonio ved bageste stolpe, og denne gang kiksede angriberen ikke.

John Stones' 2-1-mål efter pausen betød dog, at West Ham alligevel måtte rejse tomhændet hjem.

Men holdet ligger på en overraskende fjerdeplads, og indsatsen mod overmagten må vække optimisme hos manager David Moyes.