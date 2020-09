Målfarlig angriber forlænger med Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang har forlænget sin kontrakt med Premier League-klubben Arsenal.

Den målfarlige angriber fortæller i en video, som Arsenal har lagt på Twitter, at han har skrevet under på en ny aftale.

- Det er endelig afsluttet. Jeg er virkelig glad for at blive her. Det er mit hjem. Jeg har det så godt her, så det er en god dag, siger han uden at afsløre, hvor lang den nye kontrakt er.

31-årige Aubameyang har spillet for Arsenal, siden han skiftede til London-klubben fra Borussia Dortmund i januar 2018.

Han har været en kilde til evig uro for modstandernes forsvar og været holdets topscorer i Premier League de seneste to sæsoner.

I den forgangne sæson blev det til 22 kasser i den bedste engelske fodboldrække.

Aubameyang har desuden spillet 51 landskampe og scoret 20 mål for Gabon.