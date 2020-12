Målet var én sejr: Nu skal Kroatien spille semifinale

- Fra starten var vores mål bare at vinde en kamp i gruppen. For ved de seneste to slutrunder har Kroatien ikke vundet en eneste kamp ved EM, fortalte den kroatiske landstræner Nenad Sostaric ved torsdagens pressemøde forud for EM-finalerne.

Ikke ret meget har peget i retning af, at kroaterne skulle tages seriøst. Men det skal de i den grad nu.

For efter en af de største overraskelser i nyere håndboldhistorie har Kroatien med højt niveau og ægte Balkan-passion spillet sig i fredagens EM-semifinaler i Herning, hvor Frankrigs forsvarende europamestre venter.

Efter fem sejre i seks kampe er holdet blandt de fire sidste i turneringen til alles store overraskelse. Ikke mindst spillernes egen.

- Jeg ville have sagt, det var en joke. Helt ærligt.

Sådan lød det fra Kroatiens stregspiller Katarina Jezic på torsdagens pressemøde, da hun blev spurgt, hvad hun ville have svaret, hvis nogen tidligere i år havde påstået, at hun vil stå i EM-semifinalen 2020.

Faktisk var tiltroen til kvindelandsholdet i hjemlandet så lille, at flere medier helt var stoppet med at dække holdet. Det fortæller journalisten Mladen Miletic fra mediet Večernji list til TV2 Sport.

Med semifinalepladsen ved EM har landets medier med et trylleslag fået travlt med at tune sig ind på kvindehåndbold igen.

Interessen er eksploderet i Kroatien, som i årevis har været en del af verdenstoppen med mændene.

- Ingen - ikke dig, ikke mig, ikke nogen - troede, at Kroatien ville nå hertil, sagde Nenad Sostaric henvendt til journalisterne ved torsdagens pressemøde.

Det beviste presseopbuddet også. Grundet coronarestriktionerne måtte der kun være 20 i presserummet. Resten var med via en digital forbindelse.

For efter Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) ordstyrer havde stillet sine spørgsmål på engelsk, kunne de to landes respektive journalister stille spørgsmål.

Mens den franske træner og spiller fik flere spørgsmål fra salen på fransk, kunne Sostaric og Jezic blot sidde og kigge rundt. Ingen kroatiske journalister var til stede. De har ikke været akkrediteret til EM og kan ikke nå at opfylde coronakravene til at møde op.

Hverken spiller eller træner bebrejdede dog den manglende tillid til holdet. Selv gik de også ind til EM med stærkt begrænsede forventninger.

- Vi kom her for at gøre vores bedste, men vi havde på ingen måde kunnet forestille os at være nået til, hvor vi er nu, forklarede Katarina Jezic.

- Vi kom for at skabe lidt vindermentalitet. Det gjorde vi i vores første kamp, og vi er bare fortsat. Vi nyder håndbold og præsterer utrolige ting på banen.

Der ligger dog også en smule forklaring bag sensationen, hvis man skal tro træner Sostaric.

- Da vi tog til EM i Frankrig i 2018, havde vores 16 spillere tilsammen spillet lige så mange landskampe, som Spaniens Silvia Navarro havde alene. Omkring 200 kampe, lød det fra Sostaric.

- Vi er to år ældre og mere erfarne, og vi har fem spillere i udenlandske klubber, som har fået nye oplevelser og indtryk.

At de to år har ført holdet fra nul point ved EM til en semifinale må stadig betegnes som en gedigen overraskelse.

Benovelsen over at stå i en semifinale skinnede da også igennem hos den kroatiske landstræner.

- Vi møder europamestrene og OL-sølvvinderne. Frankrig behøver ikke yderligere introduktion. Det er et absolut klassehold, lød det fra Nenad Sostaric.

- For os er det et privilegium at være nået hertil, og det er et privilegium at skulle spille kampen.