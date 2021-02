Målene hagler ind mod FCK: Vi har et kæmpe issue

Tre gange fik AGF lov at score i den dramatiske 3-3-kamp, og aarhusianerne havde store chancer til at score endnu flere mål.

FCK har lukket hele ni mål ind i forårets første fem kampe i 3F Superligaen, og cheftræner Jess Thorup giver udtryk for bekymring over tendensen.

- Vi har et kæmpe issue. Det lægger jeg ikke skjul på. Vi er nødt til at tale om problemerne, for hvis vi ikke gør det, får vi dem aldrig løst, og vi har et problem defensivt, må vi sige.

- Jeg skyder ikke på målmanden og forsvarerne - jeg skyder på hele holdet, for vi angriber og forsvarer sammen, og hvis vi ikke er gode nok til det, så er der noget, vi skal have ændret. Vi kommer ikke til at vinde noget som helst, hvis vi ikke får ændret på tilgangen til at forsvare, siger Thorup.

FCK stillede mod AGF med et navnkundigt forsvar bestående af Karlo Bartolec, Victor Nelsson, Mathias Zanka og Nicolai Boilesen, mens Karl-Johan Johnsson, der i 2020 blev kåret til årets målmand i Superligaen, vogtede målet.

Jess Thorup lægger dog ikke skjul på, at han overvejer at lave ændringer, når målene bliver ved med at vælte ind.

- Selvfølgelig gør jeg det. Jeg er jo nødt til at kigge på det, for vi har en bred trup med mange dygtige spillere, så jeg er nødt til at kigge på alle facetter, og jeg er også nødt til at kigge på mig selv i forhold til de ting. Jeg skal være den, der tager det største ansvar, og lige nu har vi et issue rent defensivt.

- Jeg er glad for vores offensiv, men vi kan jo ikke forvente at score så mange mål i hver eneste kamp, så vi skal have gjort noget ved det, siger Thorup.

Nicolai Boilesen er heller ikke imponeret over den defensive indsats mod AGF.

- De scorede på personlige fejl, miskommunikation og alle sådan nogle ting. Det var nogle fejl og nogle hjerneblødninger, der var unødvendige, siger Boilesen.

Forsvarsspilleren pointerer dog også, at FCK var oppe mod en god angriber i form af Patrick Mortensen, der scorede to af AGF's mål.

- Det er jo ikke for sjov, at Patrick Mortensen har været højt oppe på topscorerlisten de seneste år. Han er en rigtig dygtig angriber, der ikke skal bruge meget plads, konstaterer Nicolai Boilesen.

FC Københavns næste opgave er hjemme mod Vejle på onsdag, inden lokalbraget mod topholdet Brøndby venter fire dage senere.