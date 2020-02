Mål mod Celtic skal løfte FCK's rekordindkøb

Med et prisskilt på over 30 millioner kroner - Superligaens dyreste nogensinde - har der været et stort forventningspres på FC Københavns Pep Biel.

Biel sendte mere eller mindre FCK videre til Europa Leagues ottendedelsfinaler, da han scorede til 2-1 i det 85. minut af 3-1-sejren over Celtic. Det var hans mål nummer to i FCK-kamp nummer 24, hans første mål var på straffespark.

FCK-manager Ståle Solbakken ser tegn på, at rekordindkøbet er på vej til at blive en mere iøjnefaldende brik på holdet efter en lang indkøringsfase.

- Jeg synes, at Pep Biel stod godt på banen i dag (torsdag, red.). Han har set meget bedre ud til træning på det seneste, og det var godt for ham at score og få en god oplevelse, siger Solbakken.

Nordmanden mener, at Pep Biel har haft svært ved at vænne sig til at bo i Danmark efter skiftet fra Real Zaragoza i hjemlandet.

- Det har lidt med sproget og personligheden at gøre. Pep Biel er jo meget, meget introvert. Du ved jo ikke helt, hvad han føler. Og det er ikke så nemt at snakke om følelser, når du hele tiden skal have en tolk med eller en holdkammerat.

- Det er heller ikke nemt for Martin Langagergaard som mentaltræner at komme ind under huden på ham og finde ud af, hvad vi skal gøre. At få åbnet ham op.

- Det bliver heller ikke bedre af, at prisen på ham bliver højere, for hver gang jeg læser en avis. I takt med at han spiller dårligere og dårligere, bliver der lagt tre millioner ovenpå, siger Ståle Solbakken.

Den venstrebenede spanier var iskold med sit ellers svagere højre ben, da han lagde bolden ind under Celtics målmand til stor jubel for FCK's fans på Celtic Park torsdag aften.

Holdkammeraterne sprintede ud for at fejre målet med Biel, og de er glade på spanierens vegne.

- Jeg er meget glad for, at han scorede. Jeg kan se, at han arbejder meget hårdt for at passe ind på holdet, for at få selvtillid og for at lære engelsk. Jeg håber, at der kommer mange flere mål, for det fortjener han, siger FCK-anfører Carlos Zeca.

Holdkammeraten Victor Nelsson skiftede ligesom Biel til FCK sidste sommer. Nelsson minder om, at det uanset prisskilt tager tid at falde til i en ny klub, og derfor mener han, at kritikken af Pep Biel har været for hård.

- Man kan se Peps niveau til træning. Medier og såkaldte eksperter ser ikke hver træning, og der er ikke nogen tvivl om, at han kan nogle ting, der er ekstraordinære. Han har haft det svært, ja. Det har været ligesom med mig, at han skullet vænne sig til det hele.

- Mange tror bare, at man kan gå ind og præstere fra dag et, og det er fantastisk, hvis man kan. Der er bare en masse nye indtryk og en ny spillestil og nye mennesker, man skal skabe relationer til, siger Victor Nelsson.