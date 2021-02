MVP-kåring sender Aaron Rodgers i eksklusivt selskab

Forud for årets Super Bowl i Tampa blev Rodgers kåret til årets MVP (Most Valuable Player) i NFL. En hæder, han to gange tidligere har modtaget.

Det blev ikke til en Super Bowl-deltagelse for Green Bay Packers anført af quarterback Aaron Rodgers, men sæsonen var alligevel ikke helt forgæves for holdets altoverskyggende stjerne.

Med kåringen bliver han en del af et eksklusivt selskab med blot fem andre spillere og eksspillere, som har opnået at modtage hæderen tre gange.

Tom Brady, Brett Favre, Johnny Unitas, Jim Brown og Peyton Manning er de andre.

De fire førstnævnte har som Rodgers fået prisen tre gange, mens Peyton Manning nåede at hente hele fem MVP-kåringer i karrieren.

- Gutterne på den liste er folk, jeg voksede op med at se og se op til, siger Rodgers om hæderen ifølge AFP.

- At komme med på den liste over folk, der har vundet prisen mere end to gange, er noget helt specielt.

Rodgers leverede et enestående grundspil, hvor han førte Green Bay Packers til topseedning i NFC-slutspillet efter at have hentet 13 sejre i 16 kampe i grundspillet.

37-årige Rodgers, som har spillet 16 sæsoner i NFL, kastede hele 48 touchdowns i grundspillet og blot fem interceptions gennem hele sæsonen.

Muligheden for karrierens anden Super Bowl-titel glippede dog for Rodgers, da Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers stod i vejen i NFC-finalen for to uger siden.

Der blev også valgt otte nye medlemmer til NFL's Hall of Fame, og her var førnævnte Peyton Manning iblandt.

Han stoppede karrieren efter 2015-sæsonen, så i år var første gang, han kunne vælges til Hall of Fame. Og her var han så godt som selvskrevet efter sin imponerende karriere over 18 sæsoner i NFL.

Han er den eneste quarterback, som har ført to forskellige hold til Super Bowl-triumf (Indianapolis Colts og Denver Broncos). I hvert fald indtil natten mellem søndag og mandag dansk tid.

Her kan New England Patriots-legenden Tom Brady blive den anden, hvis han fører Tampa Bay Buccaneers til sejr mod de forsvarende mestre fra Kansas City Chiefs.