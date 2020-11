MMA-kæmper får slettet nederlag før kamp i Las Vegas

Forud for lørdagens UFC-kamp mod amerikaneren Daniel Rodriguez i Las Vegas får den danske MMA-kæmper Nicolas Dalby slettet et nederlag fra sin rekordliste.

Danskeren tabte i juli til canadieren Jesse Ronson ved et UFC-stævne i Abu Dhabi, men nederlaget bliver nu annulleret til en "no contest".

Det skriver det amerikanske medie ESPN.

Årsagen er, at Jesse Ronson fire dage forinden blev testet for doping i en out-of-competition-test. Den har vist sig at være positiv.

Det amerikanske antidopingagentur USADA har givet 34-årige Ronson 20 måneders karantæne.

På Facebook fortæller Ronson, at han aldrig bevidst ville forsøge at snyde.

- Alle, der virkelig kender mig, ved, at jeg aldrig kunne finde på at tage sådan noget. UFC er mit drømmejob og mål, og jeg har ofret så meget af min tid og mit liv for at komme hertil, fortæller Ronson.

Nicolas Dalbys rekordliste i MMA lyder nu på 18 sejre, en uafgjort, tre nederlag, og to kampe er endt som "no contest".

UFC, der står for Ultimate Fighting Championship, er det største og mest prestigefyldte forbund inden for MMA, der er en forkortelse for Mixed Martial Arts.