Ti spillere og en person fra trænerstaben er blevet testet positiv for coronavirus, og det har fået MLS-organisationen til at fratage Dallas muligheden for at deltage i turneringen.

- På grund af at antallet af positive test får indflydelse på holdets mulighed for at træne og spille kampe, har vi besluttet os for at trække FC Dallas ud af "MLS is Back"-turneringen, siger MLS-kommissær Don Garber til Reuters.

- Vi har testet 550 spillere, og 13 af testene var positive. 10 af de 13 kommer fra det samme hold, så derfor har vi været nødt til at trække Dallas ud af turneringen, siger han.

Turneringen går i gang natten til torsdag dansk tid og varer frem til 11. august. Alle kampe spilles i Disney World i Orlando, der ligger i staten Florida. Holdene er så vidt mulig isoleret fra omverdenen for at gøre turneringen til et "lukket rum".

Turneringen har et strejf af Georg Gearløs over sig. Den indledes med et gruppespil, og point optjent i gruppespillet vil blive taget med over i den "normale" MLS-sæson efter turneringen.

I grupperne kæmper holdene om at komme med i knockoutfasen. Den samlede vinder af turneringen i Disney World belønnes med en plads i den nordamerikanske Champions League næste år.

Når turneringen er færdig, vil 2020-udgaven af MLS fortsætte med kampe på klubbernes egne hjemmebaner.

Der blev kun spillet to runder af 2020-sæsonen, før den blev afbrudt på grund af coronavirus.