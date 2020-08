MLS fordømmer buhråb under antiracistisk markering

Mens de sad med det ene knæ i jorden for at sætte fokus på racediskrimination i USA, buhede en gruppe af tilskuerne.

Ikke alle er enige i, at der skal knæles under nationalmelodien før sportsbegivenheder i USA.

Efterfølgende kaldte Dallas-spilleren Reggie Cannon råbene for "helt igennem modbydelige", hvilket førte til racistiske kommentarer på sociale medier. Cannon er selv sort amerikaner.

MLS tager afstand fra reaktionen.

- Under nationalmelodien før aftenens kamp mellem FC Dallas og Nashville SC valgte spillere fra begge hold samt dommerne at knæle.

- Som vi har fastholdt gennem årene, støtter Major League Soccer spillere og trænere, som demonstrerer fredeligt for lighed og social retfærdighed, skriver MLS i en udtalelse.

- Nogle af kommentarerne på sociale medier efter kampen var direkte forfærdelige. Vi vil gerne gøre det klart, at MLS ikke tolererer nogen form for dårlig behandling eller trusler mod enkelte spillere eller hold, som benytter sig at retten til at demonstrere fredeligt under nationalmelodien eller på noget andet tidspunkt før kampen.

Nashville vandt kampen på udebane 1-0.

Holdene i den bedste amerikanske række kan igen spille på deres normale hjemmebaner. Under coronaudbruddet i USA har MLS ellers afholdt turneringen MLS is Back (MLS er tilbage).

Turneringen blev afholdt i ESPN Wide World of Sports Complex i Florida. Hverken Dallas eller Nashville deltog imidlertid på grund af flere tilfælde af coronasmitte på holdene.