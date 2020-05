Lyon vil have Ligue 1-stop for landets højeste instans

En domstol i Paris har allerede slået fast, at ligaforeningen havde ret til at træffe beslutningen om at stoppe sæsonen som følge af coronakrisen.

Fodboldklubben Lyon vil tage beslutningen om at afslutte Ligue 1-sæsonen til Frankrigs højeste administrative domstol.

Men Lyon vil kæmpe videre for sagen.

Med en syvendeplads i Frankrigs bedste række lå klubben akkurat uden for de europæiske pladser for første gang i over 20 år.

Lyons præsident, Jean-Michel Aulas, har sendt et brev til både Frankrigs premier- og sportsminister. Her opfordrer han dem til at genoverveje beslutningen.

Han påpeger, at Frankrig genåbner yderligere næste uge og skriver:

- Kunne man forestille sig, at 2. juni også er en fantastisk mulighed for at udbedre fejlen i forhold til fransk fodbold og tillade en gradvis genoptagelse af træningen og 2019-2020-sæsonen med sundhedsprotokoller?

Der resterede ti runder af sæsonen. Paris Saint-Germain genvandt det franske mesterskab, da holdet lå øverst, da sæsonen blev indstillet.

Også nedrykkerne Toulouse og Amiens havde anket beslutningen om at afslutte sæsonen til domstolen i Paris.

Amiens har indikeret, at de vil gøre som Lyon og anke til Frankrigs højeste administrative domstol, Conseil d'État eller statsrådet.

Lyon har deltaget i Champions League 12 gange. Klubben har blandt andet været i semifinalen.

Danske Joachim Andersen spiller for Lyon.