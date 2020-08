Lyon fælder Manchester City og møder Bayern

Manchester City magtede ikke at leve op til favoritværdigheden mod Lyon og røg overraskende ud af Champions League.

Angriberen Moussa Dembele kom ind fra bænken og scorede to gange for Lyon i det sidste kvarter til 2-1 og 3-1. Det var City ikke i stand til at komme tilbage fra.

Generelt var det City, som skulle jagte noget i det meste af kampen, og det havde englænderne svært ved.

Lyon befandt sig omvendt godt i rollen som forsvarshold, som de selv fik lagt fundamentet for i midten af første halvleg.

Lyon kom nemlig foran 1-0 efter 24 minutter, da franskmændene slog til efter en simpel aflevering i dybden.

I første omgang snød Lyon-angriberen Toko Ekambi Citys offsidefælde.

Ekambi forsøgte at afslutte, men blev blokeret, og returbolden havnede hos Maxwel Cornet, der smart scorede med et skruet spark udenom City-keeper Ederson.

City havde flere chancer for at score i første halvleg.

Allerede efter tre minutter kom Raheem Sterling drønende ind i feltet og prøvede at spille bolden på tværs i stedet for at afslutte.

Lyon-stopperen Marcelo fik med det yderste af tåen sørget for, at Sterlings aflevering ikke fandt sit mål.

Og sådan gik det ofte for City, der traf de forkerte beslutninger.

Lyon-forsvaret stod også i vejen for en Sterling-afslutning i de sidste minutter af første halvleg.

City ledte desperat efter de offensive idéer i anden halvleg og fik også udlignet til 1-1 efter et godt angreb efter 69 minutter.

Sterling blev spillet dybt og afleverede bolden skråt bagud til Kevin De Bruyne, der fra en position få meter inde i Lyons felt fandt det lange hjørne.

Lyon-spillerne virkede trætte, men City var ikke i stand til at udnytte situationen efter udligningen og virkede for ivrige efter at afgøre det hurtigt.

Det førte til en tilfældig Lyon-chance på en kontra efter 79 minutter.

Indskiftede Dembele kom alene igennem og scorede til 2-1 med en flad afslutning mellem benene på Ederson.

City havde dog endnu en chance - og den var gigantisk.

Sterling brændte efter 86 minutter en af den slags chancer, der simpelthen skal give et mål.

Det kunne have stået 2-2, men Sterlings afslutning havnede over mål trods en afslutning få meter fra det tomme bur.

I stedet slog Dembele til igen i den anden ende, da Ederson viste svagt målmandsspil og gav en nem returbold.

Forsvarsspilleren Joachim Andersen sad på bænken i hele kampen for Lyon, men kan måske komme i spil i semifinalen.