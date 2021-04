Lynmål af Ehlers rakte ikke i topopgør mod Toronto

Efter første periode var Toronto foran med 2-1 og holdet, der stillede op uden sin danske målmand, Frederik Andersen, scorede yderligere to gange til en sejr sejr på 4-1.

Det udlignede mål til 1-1 blev sat ind af den 41-årige canadier Joe Thornton. Han er dermed den ældste spiller i Toronto Maple Leafs' historie til at score et mål, skriver NHL.com.

Dermed øger Toronto sin føring i Scotia North-divisionen til otte point foran netop Winnipeg. De fire øverste af divisionens syv hold kvalificerer sig til slutspillet om Stanley Cup-trofæet.

Torsdag mødtes de to hold også, og det endte ligeledes med en sejr til Toronto. Winnipeg Jets har med lørdagens nederlag tabt fire ud af de seneste seks kampe. Nikolaj Ehlers har scoret fire mål og lavet en enkelt assist i de seks kampe.

Frederik Andersens fravær hos Toronto skyldes en skade, som har holdt ham ude af holdet siden 19. marts.

Torontos cheftræner, Sheldon Keefe, sagde tidligere i april ifølge sportsnet.ca, at han ikke er bekymret for, at skaden er så alvorlig, at den 31-årige Frederik Andersen har spillet sin sidste kamp i denne sæson.