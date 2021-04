Lyngbyprofil trods nederlag: Modstanderne er bange for os

- Vi vidste godt, at de ville stå langt tilbage med et defensivt udtryk. Det gør de fleste hold, fordi de er bange for os, siger Hebo.

- Folk er virkelig begyndt at frygte os, og vi så et sønderjyskehold, som har et langt større budget end vores, være meget bange for os og bare parkere bussen fra start. Det er jo et skulderklap til os.

- De kom kun til én chance, som Dal Hende flot sparkede ind, og man må jo bare lette på hatten for deres kynisme.

Lyngbys Marcel Rømer, som blev udvist i onsdagens nederlag, har en fortid i Sønderjyske. Han var lidet imponeret over sønderjydernes tilgang til spillet.

- Jeg synes både, at vi var bedst 11 mod 11 og 10 mod 11. Og jeg synes, Sønderjyske spillede noget fodbold, som ikke klæder dansk fodbold.

- Det gør ondt at se, at min tidligere klub, som jeg holder så meget af, spiller sådan noget spil, men dem, der vinder kampene, har ret.

- Jeg kan jo ikke sige, at deres stil er forkert, når de vinder, men jeg kan ikke lide den.

Sønderjyske, som er klar til årets pokalfinale, tabte tidligere på foråret til Lyngby på eget græs med 1-4.

Cheftræner Glen Riddersholm forklarer, at han havde sat holdet op for at lukke ned for det formstærke hjemmehold.

- Vi havde læst godt på lektien i forhold til Lyngby. For os handler det ikke om skønhedspriser, men om at vinde, og derfor kan vi bruge det her til rigtig meget.

- Med det fysiske program, vi har været igennem, med fire kampe mere end Lyngby, som er i top flow og det mest formstærke hold i 2021, giver det meget god mening, at vi ikke kan være sprudlende, men til gengæld stabile og professionelle.

- De smukkeste sejre er 1-0-sejre efter standardsituationer. Bum, færdig, videre til næste kamp, siger Riddersholm.

Sønderjyske har med sejren syv point ned til Lyngby på den forkerte side af nedrykningsstregen.