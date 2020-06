Lyngby vil være kendt for andet end grillpølser

Den skæve idé om pølsesalget i pakker blev sat i gang for at skabe fællesskab mellem superligaklubben og fansene.

Lyngby-direktør Andreas Byder fortæller, at det var en succes, men at klubben også arbejder for at være kendt for andet end klubbens legendariske grillpølser.

Han erkender, at der kan være mindre kendskab til nogle af spillerne end til Lyngby-pølsen.

- Det tror jeg helst ikke, spillerne vil høre. For os er det også en balancegang. Vi vil være kendt for vores unge spillere og vores akademi. Og det at vi er så pissedygtige til at udvikle talenter.

- Men vi har da ikke noget imod at have en sidevogn i form af, at vi også er kendt for at have Lyngby-pølsen. Det gør os ikke noget, pointerer Andreas Byder.

Lyngby ønskede midt i coronapandemien, hvor tilskuere er forbudt på lægterne, at finde på et initiativ, der kunne samle klub, spillere og fans.

- Det er nødvendigt, at vi alle sammen tænker ud af boksen. Det er ligegyldigt, om du er en fodboldklub eller har en lille tøjbutik nede på Lyngby Hovedgade.

- Vi bliver simpelthen nødt til at tænke anderledes, end vi gjorde før corona, siger Andreas Byder.

Lyngby solgte omkring 400 kasser med pølser op til FCK-kampen. Det gav en omsætning på 100.000 kroner, men højst en fjerdedel ryger i klubkassen.

- For os var det ikke for at få indtægter. Vi har ikke noget imod kun at tjene 20-25.000 kroner på at lave sådan en happening. Vi gjorde det for fællesskabsfølelsen, siger Andreas Byder.

Lyngby-direktøren var før kampen mod FCK selv til stede for at sælge og uddele pølserne. Og han spiste også en enkelt af dem.

Men konceptet, der ifølge Lyngby har skabt stor efterspørgsel, kommer ikke til at ske på samme måde næste gang.

- Vi kommer nok til at gøre det i en eller anden form. Men det bliver ikke med samme setup.

- For os var det en god historie, og det gav en masse interesse. Men det er ikke noget, vi vil gøre hver anden uge, påpeger Andreas Byder.

Lyngby skal søndag i den sidste runde i grundspillet møde Hobro på udebane - kampen fløjtes i gang klokken 17.