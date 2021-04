Lyngby vil kæmpe for overlevelse til det allersidste

Lyngby tabte fredag 0-4 i Aalborg til AaB og har fortsat bare 25 point på næstsidstepladsen, og med otte point op til stregen kan et enkelt nederlag mere plus en sejr til både Vejle og OB sende de kongeblå i 1. division.

Det begynder efterhånden at se sort ud for Lyngby, som med fire kampe tilbage i Superligaen skal bruge et større mirakel for at blive oppe.

Trods de bitre konstateringer er Lyngby dog ikke klar til at kaste håndklædet i ringen. Og selv om træner Carit Falch erkender, at det kan virke en smule naivt, vil holdet kæmpe for overlevelse, til det ikke længere er muligt.

- Vi er ikke selv herre over det mere, og vi er otte point bagefter. Jeg tror dog på, at vi kan hente de sejre, som er nødvendige for at holde liv i håbet.

- Så må vi se, hvordan turneringen former sig, og hvordan resultaterne falder ud i de andre kampe.

- Om ikke andet skal vi tro på, at vi kan top-performe igen og få nogle sejre, så vi kan få sluttet sæsonen godt af, siger Lyngby-træneren.

Hvis Lyngby skal overleve, mener profilen Mathias Hebo Rasmussen dog, at præstationerne skal forbedres.

- Der er jo sket større mirakler, men det er klart, at det ser svært ud nu, og sådan en præstation som mod AaB kan vi ikke bruge til noget.

- Vi må blive ved med at tro på det, og så må vi se på det kamp for kamp, og se hvad der sker, siger den 25-årige midtbanespiller.

Den holdning deler Lyngbys anfører, Kasper Enghardt.

- Vi ved jo, at vi skal levere bedre, end de sidste tre kampe, for ellers bliver det svært.

- Så vi kaster bestemt ikke håndklædet i ringen endnu, for det vil bare gøre det endnu sværere.

- Vi har vist det tidligere i sæsonen, at vi kan præstere bedre, og det er det vi må samle os til at vise nu.

- Der skal mere energi ind i spillet, og vi skal have Lyngby-dna'et tilbage. Selv om det bare kan lyde som floskler, så er det dét, der skal til nu, fastslår anføreren.

Næste gang Lyngby skal forsøge at holde liv i håbet er 9. maj, når AC Horsens kommer på besøg.

Horsens har ikke længere noget at spille for, da holdet tidligere fredag spillede 3-3 mod Vejle og derfor ikke længere kan overleve i Superligaen.