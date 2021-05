Lyngby vil beholde anfører: Vi er klar til at forhandle

- Vi har sagt, at vi gerne vil beholde ham. Vi er ikke i forhandlinger med ham, men vi vil gerne beholde ham.

Han kan dog også vælge at blive i Lyngby, der gerne ser kaptajnen tage turen med ned i 1. division og hjælpe holdet tilbage i Superligaen

- Vi har ikke givet ham en deadline. Han må sige til, når han gerne vil se, hvad vi kan. Vi skal også planlægge det kommende år, så der kommer en deadline på et tidspunkt, siger administrerende direktør i Lyngby Andreas Byder.

Generelt har direktøren oplevet positiv feedback fra Lyngby-spillerne i forhold til at blive i klubben, selv om den står på 1. division efter sommerferien.

- Vi har haft spillersamtaler, og der er ikke nogen, der siger, at de skal væk. Jeg ved dog godt, hvordan fodboldverdenen er, og der kan sagtens komme et tilbud, som spilleren ikke kan sige nej til. Så må deres agent ringe, så vi kan kigge på det.

En af dem, der kunne være attraktiv for en anden superligaklub, er Marcel Rømer, der har været ankeret på midtbanen og står noteret for over 200 superligakampe i karrieren.

Han har dog ingen plan om at skulle videre, og han opfordrer klubben til ikke at sælge for mange af holdkammeraterne.

- Selvfølgelig kommer der nok et bud eller to, som klubben ikke kan sige nej til. Jeg synes heller ikke, der skal ryge flere end det.

- Så lad det være en opfordring til klubben om at sige nej til de fleste bud, lyder det fra Marcel Rømer med et smil.

Sikkert er det dog, at Thomas Mikkelsen, Frederik Winther, Victor Torp og Jens Martin Gammelby forlader klubben efter sæsonen, og de fik derfor blomster forud for 1-2-nederlaget på hjemmebane mod OB torsdag.

Den 34-årige højreback Lasse Fosgaard skabte til gengæld stor jubel hos de fremmødte tilskuere, da han efter slutfløjt fortalte, at han havde forlænget sin kontrakt med et år.

- Det var hele tiden min førsteprioritet. Specielt nu hvor vi har et af de dygtigste trænerteams, som har været her i min tid i klubben.

- Vi har en ejergruppe, der er superambitiøse. Der sker en masse spændende ting med et nyt stadion.

- Lyngby skal op og etablere sig i Superligaen, og det starter med en oprykning. Det vil jeg gerne være en del af, siger Lasse Fosgaard.

Han har været i Lyngby siden 2012.