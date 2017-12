Lyngby-træner ryster ikke på hånden trods nederlag

De første to kampe vandt Nørgaards Lyngby, siden blev det til tre uafgjorte, og nu står Lyngby så med tre nederlag på stribe, efter at det lørdag blev 1-2 hjemme mod AaB.

Thomas Nørgaard stod lørdag i spidsen for Lyngby for ottende gang, siden han fra starten af oktober overtog trænertjansen fra David Nielsen.

- Det er vigtigt, at vi ikke ryster på hånden. Vi tror stadig på, at det vi gør, er det rigtige. Vi slider og slæber for at skabe chancer og score mål, og det skal vores modstandere også have en oplevelse af, at de gør, siger Nørgaard.

- Det bliver nogle gange lidt for let at score mod os. Men vi skal blive ved med holde fast i planen for det, vi vil. Spillerne bliver ved med at udføre den plan, men lige nu må vi konstatere, at det ikke er nok.

Lyngby har en enkelt Alka Superliga-kamp tilbage i 2017. Lørdag gæster Lyngby FC Helsingør, og den kamp kan få stor betydning for vinterpausen i klubben.

- Der er en verden til forskel på at gå til pause med en sejr eller et nederlag. Men der er ikke noget, der er liv eller død, og det har jeg også sagt til spillerne, siger Nørgaard.

- Vi gjorde det sværere for os selv at nå vores ultimative mål, top-6, ved ikke at vinde over AaB, men der er stadig 24 point at spille om i grundspillet, så det er ikke umuligt at nå.

Keeper Mikkel Andersen føler ikke, at Lyngby-spillerne er mentalt ramt af den dårlige stime.

- Jeg synes, at noget af det, som gør os stærke, er, at vi bliver ved med at fokusere på de ting, vi føler, er rigtige, og de ting, trænerstaben sætter op for os. Det rykker vi ikke på, siger Andersen.

- Vi har tidligere haft en svær periode, og den kom vi ud af på samme måde. Så det tror vi også på, at vi kan gøre igen.