Lyngby-træner kræver stærkere hold til foråret

Dermed går Lyngby på vinterpause blot fire point fra sidstepladsen, og cheftræner Thomas Nørgaard fortalte efterfølgende, at pausen formentligt kommer på et godt tidspunkt for spillerne.

- Generelt er det svært at sige, om pauser er gode eller dårlige. Lige nu og her tror jeg, at det er godt for spillerne at få tanket noget ny energi og lagt hovedet lidt væk fra fodbolden, siger han.

Pausen skal i Lyngbys bruges på at evaluere spillertruppen, hvor Thomas Nørgaard hverken vil udelukke til- og afgange efter en skidt afslutning på efteråret.

- Vi skal have respekt for, at vi skal komme ud i en udgave i 2018, som er bedre end den, vi sluttede i. Vi skal have evalueret, om der er nogle, der skal væk, og om vi skal have noget andet ind.

Tidligere på ugen stod det klart, at den offensive profil David Boysen forlader Lyngby ved årsskiftet, men det er ikke sikkert, at klubben vil hente en spiller til netop Boysens position.

- Overordnet set har vi haft en kantspiller for meget i truppen. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan finde på at hente en erstatning.

- Vi skal kigge på hele truppens sammensætning, og om det bliver en kant, vi går ud og henter, ved jeg ikke.

Tilgange vil der dog med stor sandsynlighed komme, siger Thomas Nørgaard.

- Jeg tror, at vores transfervindue vil blive defineret af, at vi ved, at der er nogle positioner, som vi gerne vil forstærke os på og hente noget ind på. Der kan være positioner, hvor det er betinget af den kvalitet, som vi kan få tilbudt.

Ud over David Boysens farvel har forsvarsspilleren Thomas Guldborg Christensen meddelt, at han stiller støvlerne på hylden.