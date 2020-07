Lyngby-træner gør sig klar til playoff om at undgå nedrykning

Lyngby led lørdag et smertefuldt nederlag til allerede nedrykkede Silkeborg, da det sjællandske mandskab på udebane tabte 0-2.

Det betyder, at det næsten er umuligt for Lyngby at nå andenpladsen og undgå nedrykningsplayoff i 3F Superligaens nedrykningspulje 1.