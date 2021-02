Lyngby-træner er realistisk omkring overlevelseschancer

Nederlaget i Aarhus betyder, at Lyngby med syv kampe tilbage af grundspillet står noteret for bare syv point på 11.-pladsen og har ni point op til FC Nordsjælland på den anden side af nedrykningsstregen.

Lyngby formåede ikke at følge op på sæsonens første superligasejr for fire dage siden i Odense, da holdet søndag tabte 0-1 på udebane til topholdet fra AGF.

Dermed ser det ud til at blive særdeles svært for de kongeblå at kunne kalde sig superligahold, når 2021/22-sæsonen sparkes i gang til efteråret.

Lyngby-træner Carit Falch er bekendt med de svære odds og erkender, at det bliver en lang, sej kamp at redde livet i Superligaen. Derfor fokuseres der heller ikke så meget på tabellen i klubben.

- Selvfølgelig er vi ikke naive, og det er også derfor, at vi fokuserer på at arbejde på vores projekt. Hvad det hele så ender med, kan vi ikke vide, men lige nu ser det rigtig svært ud.

- Vi arbejder hele tiden for at forbedre vores spil, vores klubkultur og spille noget offensivt og aggressivt fodbold.

- Uanset hvilken række, vi spiller i, så er det den måde, vi vil gøre det på, fastslår den 44-årige Lyngby-træner.

Angriberen Emil Nielsen er ligeledes klar over, hvad det er en stor udfordring, der venter holdet i foråret. Han mener dog ikke, at det er urealistisk, at holdet kan ende med at kæmpe sig fri af nedrykning.

- Vores overlevelseschancer er realistiske, men det er klart, at det bliver svært. Hvis vi spiller op til vores bedste, tror jeg dog, at det hele nok skal gå, siger den hurtige frontløber.

Han slår samtidig fast, at Lyngby-spillerne ikke fokuserer på tabellen.

- Vi tænker ikke så meget på stillingen, som alle andre måske gør. For os handler det mere om vores præstationer, og hvordan vi som hold udvikler os.

- Så er jeg faktisk bedøvende ligeglad med, om det er Vejle eller FC Nordsjælland, vi skal hente. Hvis vi spiller vores spil, så skal vi nok redde os, mener han.

Lyngby har et aldeles svært kampprogram i den kommende tid mod fem af holdene fra den øvre del af tabellen.