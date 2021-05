Lyngby-træner er optimist: Vi kan vinde 1. division

På trods af den triste skæbne har de kongeblå spillere leveret et flot forår, hvor de har taget point imod store hold. Og de præstationer lover godt for en hurtig retur til den bedste række, mener Lyngby-træner Carit Falch.

Lyngby Boldklub har i efterhånden et stykke tid vidst, at klubben efter sommerferien skal spille 1. division.

- Vores præstationer i Superligaen peger fremad. Vi kan spille op med selv de bedste superligahold, og derfor kan det her hold vinde 1. division.

- Målet er altså at rykke op med det samme. Vi forbedrer os på både det organisatoriske og sportslige niveau med mere kvalitet og struktur.

- Derfor kan jeg med ro i stemmen sige, at vi bliver bedre i 1. division, og det er velbegrundet, når jeg siger, at vi rykker op, siger Carit Falch.

Carit Falchs optimisme bunder blandt andet i en tro på, at det kan lade sig gøre at beholde de fleste af klubbens nøglespillere.

Det er ellers flere gange før set, at en nedrykker mister flere profiler.

- Vi har spillere på længere kontrakter, så det er ikke noget problem. De skal købes, men jeg har en aftale med ledelsen om, at der ikke bliver solgt ud. Vi skal have kassen for dem, hvis det er, fortæller Falch.

En af Lyngbys nøglespillere er 20-årige Magnus Warming, som allerede har afvist et bud fra norske Bodø/Glimt.

- Warming afslog et tilbud fra de norske mestre, og det viser med al tydelighed, at spillerne elsker at være her, og de køber ind på ambitionerne, siger Carit Falch.