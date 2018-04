Lyngby-træner efter nyt tab: Der er fremtid i projektet

Over halvdelen af spillerne i Lyngbys startopstilling var under 21 år, da holdet søndag eftermiddag tabte 0-3 til OB i Odense.

- Jeg har kæmpe respekt for mine spilleres præstation. For start til slut forsøgte de at spille. Der er meget fremtid i det her projekt, siger Thomas Nørgaard.

OB blev sat i gang af et stort drop af den 19-årige målmand Oskar Snorre, og med nederlaget har Lyngby med Thomas Nørgaard ved roret fortsat ikke vundet en kamp siden 16. oktober 2017.

Siden da har holdet spillet 19 kampe i Superligaen, tre venskabskampe og en pokalkamp.

Thomas Nørgaard havde til søndagens kamp blandt andet valgt to unge backs i form af 17-årige Adam Sørensen og 20-årige Simon Vollesen.

- De gjorde alt, hvad de overhovedet kunne. Vollesen og Sørensen tog fat og arbejdede benhårdt, siger Thomas Nørgaard.

For at de yngre spillere kan få rutine, er det vigtigt, at de ældre spillere viser vejen.

Netop rutinen viste blandt andre backen Michael Lumb, som Thomas Nørgaard havde valgt at flytte væk fra sin normale position.

- Lumb gjorde det enormt godt. Han viste en god udstråling, selv om han spillede i det centrale forsvar, der ikke er hans vante plads, siger Lyngby-træneren.

Lyngby indtager sidstepladsen i nedrykningsspillets pulje 2 og skal møde enten Helsingør eller Silkeborg i den videre kamp for at undgå nedrykning.

Forinden skal Lyngby i den sidste gruppekamp 29. april på hjemmebane op imod Randers FC.