Lyngby-træner efter nedrykning: Tabellen lyver ikke

At Lyngby må en række ned, er over en hel sæson ganske fortjent, erkender cheftræner Carit Falch.

- Jeg skal være ærlig at sige, at det ikke er sjovt. Det er en kæmpe skuffelse at rykke ned, men tabellen lyver ikke, siger Falch.

- Vi har over sæsonen spillet mange kampe og skal nu en tur ned i 1. division, fordi vi over en hel sæson ikke har fået gode nok resultater.

- Vi erkender, at vi i visse kampe ikke har været gode nok. Vi har ikke været gode nok, når der har været pres på os, og det skal vi have rettet op på, siger han.

Den rutinerede Lyngby-spiller Lasse Fosgaard har været med til flere op- og nedrykninger i klubben.

Han vurderer, at holdet her i foråret har vist superligaklasse, men det dårlige efterår, hvor Lyngby ikke vandt en eneste superligakamp, blev afgørende, påpeger han.

- Vi har i år vist, at vi har niveau til at være med heroppe, men efter første halvår var vi for langt efter, og det blev for stor en mundfuld, siger Fosgaard.

- I sidste ende lyver tabellen ikke. Det handler ikke om at være god i en halv sæson, men i en hel sæson, og når vi rykker ned med tre runder tilbage, har vi også fortjent at rykke ned.

- Vi vidste godt, at det her var det sandsynlige scenarie efter den første halvsæson, men det ændrer ikke på, at det gør ondt.

Horsens-træner Jens Berthel Askou er ærgerlig på Lyngbys vegne, men forklarer, at søndagens sejr nu kan give Horsens et rygstød før næste sæsons opgør mod Lyngby.

- Vi har det fint med at få Lyngby med os ned, hvor vi tager kampen op med dem igen, og det er da et plus for os, at seneste kamp mod dem var en positiv oplevelse.

- Det er en trist dag for Lyngby. Jeg ved jo, hvordan de har det efter sådan en oplevelse, hvor man rykker ned efter et forår, efter at man med gode præstationer havde fået troen på, at det kunne lade sig gøre, siger Askou.