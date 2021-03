Lyngby-træner efter lokalbrag: Rødt kort ødelagde det

Fredag aften var Lyngby noget bedre spillende end FC Nordsjælland, og i anden halvleg af kampen pressede værterne på for at udligne gæsternes 1-0-føring.

Udvisningen blev udslagsgivende i Lyngbys jagt på comebacket i en kamp, hvor værterne, ifølge cheftræner Carit Falch, havde fortjent mere.

- Jeg synes først og fremmest ikke, at der var rødt, og det ærgrer mig, for det ødelagde det for os, da vi var totalt dominerende i den periode, siger han og tilføjer:

- Vi var klart det bedste hold gennem kampen, så det var brændte chancer og uheld, der var årsagerne til, at vi tabte 0-3.

I den modsatte lejr var cheftræneren for FCN, Flemming Pedersen, enig i, at resultatet ikke afspejlede kampens forløb.

- Det var på ingen måde et fortjent resultat. Lyngby kunne lige så godt have vundet denne kamp, så cifrene lyver. Men vi er glade for sejren, for det er altoverskyggende for at øge chancerne for at nå med i top-6, siger Flemming Pedersen, hvis hold aktuelt er nummer seks i Superligaen. Det kan dog ændre sig senere i 21. spillerunde.

I første halvleg kunne Lyngby allerede have udlignet, da værterne blev tilkendt et straffespark kort inden pausen.

Det skulle offensivspilleren Victor Torp tage sig af, men hans forsøg blev reddet af FCN-målmanden Peter Vindahl Jensen.

Torp ærgrede sig efter kampen.

- Jeg vil gerne have ansvar på mig, og det er et stort ansvar at sparke straffespark. Sådan nogle skal ind, så det er selvfølgelig ikke godt nok at brænde. Vi kunne godt have brugt et mål i den periode lige inden pausen, siger han, mens der ikke overraskende var noget bedre humør hos FCN-målmanden.

- Det var en kæmpe forløsning at redde det, efter der er gået et par straffespark ind på mig på det seneste. Jeg er glad for at kunne bidrage til sejren, siger FCN-målmanden.

Begge hold har en kamp tilbage i grundspillet. Lyngby møder AC Horsens, mens FCN møder Sønderjyske i sidste runde.