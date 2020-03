Lyngby-træner ændrede system efter coronakarantæner

Lyngby mistede søndag muligheden for at komme med i mesterskabsspillet i 3F Superligaen, da AaB vandt 3-0 over oprykkerne på Aalborg Portland Park.

Her var gæsterne ramt, da Patrick da Silva, Kasper Jørgensen og Martin Ørnskov er i karantæne grundet frygt for smitte af coronavirus.