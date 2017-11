Lyngby-træner: Nederlag overskygger vores fine spil

Efter fem kampe uden nederlag i Alka Superligaen som cheftræner for Lyngby, gik den ikke længere for Thomas Nørgaard.

- Vi fik ikke slået mønt på vores anstrengelser. Der er ingen tvivl om, at vi tegnede et fint billede i mange situationer, men det er glemt, når vi tabte kampen.

- Det er et spørgsmål om point, og de point fik vi ikke, siger han.

Til trods for nederlaget er Thomas Nørgaard generelt tilfreds med Lyngbys præstationer i sin første tid som cheftræner.

- Det er stadig lige så kedeligt at tabe fodboldkampe, som før jeg blev cheftræner, men generelt set har det handlet om at forsætte et arbejde, jeg har været en del af, siger han.

- Overordnet set synes jeg, at vi har fået en fornuftig pointmæssig høst. Spillemæssigt har det været udmærket, men som altid er der plads til forbedringer. Det viser sådan en kamp mod Randers, som vi ikke må tabe.

Nederlaget betyder, at Lyngby taber terræn i forhold til tabellens top-6, men Nørgaard håber fortsat på en plads i mesterskabsspillet.

- Selvfølgelig håber vi stadig at komme med i top-6, og det gør vi af den simple årsag, at det sikrer overlevelse og gør, at vi kan spille med i den her række næste år, hvor vi mener, at vi hører til.

- Vi isolerer hver eneste kamp for sig selv. Mod Randers lykkedes vi ikke, som vi gerne ville, men det er ikke farligt at tabe fodboldkampe. Det farlige er, hvis man ikke kan håndtere at tabe fodboldkampe, siger han.

Næste opgave for Lyngby er en udekamp mod FC København.