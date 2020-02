Lyngby-topscorer: Stærk hjemmebane er altafgørende

Omvendt har Lyngby kun vundet en enkelt udekamp i sæsonen, men holdets topscorer glæder sig først og fremmest over det stærke fort på Lyngby Stadion.

- Fansene er helt fantastiske. De står i øsende regn og synger. Der er bare en rigtig god energi på hjemmebane.

- Det bliver altafgørende for os i denne sæson, at vi hiver en masse point hjem på hjemmebane, siger Lyngbys Frederik Gytkjær.

Lyngby vandt i 2017 overraskende bronzemedaljer i Superligaen.

Dengang var klubbens tilskuersnit på kamp 2.800. I denne sæson har Lyngby knap 4.000 tilskuere på hjemmebane i gennemsnit.

Lyngby-cheftræner Christian Nielsen peger på fansene som en afgørende faktor til den stærke hjemmebanestatistik.

- Det kan godt være, at der er flere end 3.100 tilskuere andre steder, men for os er det er de helt rigtige 3.100, der er der, siger Christian Nielsen med henvisning til søndagens tilskuertal.

- Fansene får det bedste frem i os, og når vores sammenspil med dem går op i en højere enhed, er vi meget svære at have med at gøre.

Lyngby-træneren mener, at klubben har gjort meget for at få flere tilskuere og dermed også en stærkere hjemmebane.

- Vi vil gerne have hele byen med, og vi vil gerne have nogle af vores egne akademidrenge, som folk kender og kan relatere til, med.

- Vi er også blevet bedre til at eksponere os selv ude i byen og komme tættere på folk, og det smitter af på opbakningen, siger Christian Nielsen.

Lyngby har udekampe mod Brøndby og AaB i de kommende uger, og med dagens sejr kan Lyngby spille lidt mere frit, mener Frederik Gytkjær.

- Vi skal blive bedre på udebane, men vi har et rigtigt svært program foran, så det var ekstra vigtigt med tre point i denne kamp. Nu må vi se, om vi kan drille nogle af de store hold i de næste par kampe, siger Gytkjær.