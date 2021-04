Lyngby tættere på overlevelse: Tænker ikke på tabellen

Hvad der før virkede umuligt, begynder at se muligt ud for Lyngby Boldklub. Krisen er ovre, og efter 3-1-sejren over Horsens søndag har klubben kun fire point op til nedrykningsstregen med syv kampe igen.

- Det handler stadig kun om spillet på banen. Vi skal hele tiden forbedre os, siger Falch.

- Hvis vi bliver ved med at præstere sådan her, kommer overlevelsen af sig selv.

På trods af den nye situation for klubben mener Carit Falch ikke, at spillernes mentalitet ændrer sig.

- Mentaliteten har hele tiden været god og vil stadig være det. Spillerne er topmotiverede, og der er en positiv stemning i truppen.

Midtbanespilleren Mathias Hebo, som scorede to mål mod Horsens, har samme syn på tabellen som sin træner.

- Det er underordnet, hvor mange point der er op til overlevelse. Vi tager det stadig en kamp ad gangen.

- Jeg håber og tror på overlevelse, men vi lader andre om at tænke på tabellen. Jeg vil bare spille nogle gode kampe, siger Hebo.

Mens Lyngby-lejren taler om god mentalitet og præstationer, der kan sikre overlevelse, har piben en anden lyd hos Superligaens sidsteplads.

Horsens har 13 point op til redning, og det ser dermed umådeligt svært ud for de gulklædte. Nederlaget mod Lyngby kommer ellers på baggrund af en række fine præstationer.

- Vi har haft en opadgående kurve, og derfor er det selvfølgelig skuffende, at der kom et udsving mod Lyngby, siger Horsens-træner Jens Berthel Askou.

- Både spillet og tabellen ærgrer mig. Vi vidste, at kampen mod Lyngby var en mulighed for at få et godt afsæt til de næste mange kampe, og det var måske sidste chance for at få det vendt.

Lyngby-træner Carit Falch vil ikke endnu afskrive Horsens' chancer for at blive i landets bedste række.

- Mirakler kan ske. Vi er selv et godt eksempel på, at alt kan ske, hvis man har en god stime. Og Horsens er et godt hold og svært at spille imod.