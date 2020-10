Lyngby-spiller får karantæne i fem kampe for homofobi

Lyngby-spilleren André Riel kommer ikke på banen lige med det samme.

Mandag har Fodboldens Disciplinærinstans tildelt Lyngby-spilleren fem spilledages karantæne for homofobiske råb til en modstander i en superligakamp mod Sønderjyske.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union.

Ifølge dommer Jakob Kehlets indberetning råbte Riel "Rejs dig op, din fucking homo", hvorefter han fik det røde kort.

Efterfølgende på vej ud af banen råbte Riel ifølge dommeren: "Jeg er ligeglad - han ER en fucking homo".

Fodboldens Disciplinærinstans har behandlet sagen på baggrund af dommerens indberetning, redegørelsen fra Lyngby BK og parternes supplerende bemærkninger.

Instansen har på den baggrund tildelt André Riel en tillægsstraf på 52 karantænepoint svarende til tre spilledages karantæne, lyder det.

I forvejen havde Riel gjort sig fortjent til to karantænedage for det direkte røde kort.

Lyngby har accepteret straffen til Riel.

- Lyngby Boldklub er en klub for alle, uanset hvordan man identificerer sig selv. Vi bakker op om kampen mod homofobi i fodbold, og derfor bakker vi også op om, at der skal falde en skærpet straf.

- I det her tilfælde er den takseret til tre ekstra spilledages karantæne, hvilket vi tager til efterretning, siger Lyngby-direktør Andreas Byder til klubbens hjemmeside.

Han påpeger, at fodboldklubber og fodboldspillere har et særligt ansvar for at være rollemodeller i offentligheden.

- Det er et sundhedstegn, at det får konsekvenser at udtale sig sådan, så det bakker vi op, siger Byder.

Det var i overtiden af opgøret mod Sønderjyske, at Riel råbte til Stefan Gartenmann, der lå ned efter en nærkamp.

Kort forinden havde Lyngby udlignet til slutresultatet 2-2.

André Riel misser nu de kommende kampe mod Vejle, OB, FC København, AGF og Horsens. Han kan igen være til rådighed, når Lyngby 30. november gæster Brøndby.

30-årige Riel har tidligere optrådt for FC Helsingør og AGF i den bedste række. Siden 2017 er det blevet til syv scoringer i 41 superligaoptrædener.