Lyngby snublede trods chancehav mod AaB: Surrealistisk

Lyngby gav sig selv alle forudsætninger for at slå AaB mandag aften, men i de døende sekunder hev nordjyderne 2-2 med hjem fra Lyngby Stadion efter et sent frisparksmål af norske Iver Fossum.

Derfor var Lyngby-profilen Victor Torp en slukøret mand efter kampen, hvor han har svært ved at forstå, hvordan det ikke blev til tre point.

- Det er lidt surrealistisk. Jeg synes, vi spillede en super god kamp, og det virker lidt vildt, at vi kun lavede to mål. Vi kunne sagtens have lavet fem mål, men deres målmand (Jacob Rinne, red.) stod en helt vanvittig kamp, siger Victor Torp.

AaB's første målscorer, Mathias Ross, giver Torp ret i, at Lyngby kunne have scoret flere mål, men forsvarsspilleren føler alligevel, at uafgjort var et retvisende resultat.

- Ja, det synes jeg egentlig, for jeg synes også, vi kunne have lavet fem mål. Vi ramte indersiden af stolpen lige inden pausen, og det kunne have ændret kampbilledet markant, men jeg vil give ham ret i, at Lyngby godt kunne have scoret flere end to.

AaB-træner Marti Cifuentes erklærer sig tilfreds med pointet baseret på kampens udvikling, og spanieren sender også ros i retning af Jacob Rinne og Iver Fossum, der blev afgørende.

- Vi har en keeper, der gjorde det godt, og vi har kvalitetsspillere, der kan gøre, hvad Iver gjorde i det sidste minut, så jeg er meget tilfreds med pointet, siger Cifuentes.

På den modsatte trænerbænk er der en opfattelse af, at det var ren og skær uheld, at kampen ikke udmøntede sig i fuld gevinst.

- Det er selvfølgelig hårdt. Det er en af de situationer, hvor fodbold ikke er sjovt, men når det kommer på baggrund af så god en præstation, kan vi se positivt fremad. Så uheldige er man ikke generelt, så der skal nok komme andre kampe, hvor det er os, der afgør det til sidst.

- Jeg har rost spillerne til skyerne, og jeg bare super ked af det på deres vegne, for jeg synes virkelig, de lagde hjerte og kvalitet i det. Det er kun uheld, at vi ikke vandt den kamp klart, vurderer Lyngby-træner Carit Falch.

Lyngby har nu seks point op til nedrykningsstregen, som AaB ligger ti point over med otte kampe tilbage.