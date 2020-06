Lyngby smider ottendeplads i overtiden mod Hobro

Efter en overtidsscoring af Hobro-forsvarer Simon Jakobsen stod det nemlig klart, at Lyngby må tage til takke med en 10.-plads i grundspillet - to point efter AC Horsens og et point efter OB.

Lyngby-holdet var pisket til sejr, hvis klubben skulle gøre sig forhåbninger om at fastholde ottendepladsen, da OB hurtigt bragte sig på sejrskurs i opgøret mod Esbjerg.

Og det lignede da også i løbet af opgøret, at oprykkerne kunne fastholde den vigtige placering som nummer otte, som de indtog før opgøret, men manglende kynisme i de døende minutter af kampen skulle vise sig afgørende.

I løbet af først halvleg overtog gæsterne ellers mere og mere af spillet, og det gav pote efter 42 minutter.

Midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen satte for anden gang i kampen panden på et indlæg fra højre side, og i modsætning til det første forsøg lykkedes det denne gang både at passere en chanceløs Jesper Rask i Hobro-målet og holde bolden inden for målrammen.

Føringen holdt halvlegen ud og ikke meget længere, for efter blot et minut af anden halvleg fik Hobro tilkæmpet sig et straffespark.

Lyngby-anfører Nicolai Geertsen sparkede klodset Emmanuel Sabbi ned, og på det efterfølgende straffespark scorede kantspilleren Edgar Babayan med et hårdt spark i højre side af målet.

I det 81. minut bankede Lyngby-angriber Emil Nielsen dog oprykkerklubben tilbage på ottendepladsen med en afslutning op i nettaget, og som opgøret gik ind i overtiden, så det ud til at skulle blive resultatet.

Men efter et indlæg i dommerens sidste tillægsminut pandede Simon Jakobsen det uafgjorte resultat i hus.

Hobro ender som nummer 12 med 23 point efter 26 kampe i grundspillet.